NS steekt zieke treinfan Byron (9) hart onder riem

Bakker werkt meer dan dertig jaar op de trein. „In mijn directe omgeving heb ik te maken gehad met een kind dat aan kanker leed. Dat raakt me diep. Ik hoefde dan ook geen moment te twijfelen toen NS aan mij vroeg om Byron een hart onder de riem te steken en hem wat op te vrolijken. Hij is erg dapper en knokt voor herstel”, vertelt de conducteur.

Byron kreeg afgelopen najaar klachten. Het bleek te gaan om een agressieve hersentumor. „Hij is al vijf keer geopereerd in het ziekenhuis van Gent en is inmiddels gestart met een lang behandelingstraject van chemo en bestraling. Het wrange is dat zijn lieve, zorgzame moeder Carina net zelf een zwaar traject van borstkanker achter de rug heeft en zijn vader Richard als kok in de horeca door corona werkloos is geworden”, zegt huisvriendin Viveka Hekkers.

Klasgenootjes

Zij heeft een actie opgezet om het gezin van drie kinderen te steunen en vroeg NS om iets te doen, omdat Byron altijd bezig is met treinen. „Het geeft een warm gevoel dat die conducteur in uniform bij hem langskwam. Ook zijn klasgenootjes kwamen aan de deur om hem beterschap te wensen.”

Bakker had van alles bij zich. „Allemaal NS-spullen, zoals een joggingpak, een geel veiligheidshesje, natuurlijk een spiegelei en fluitje, een knuffeltrein en een boekje met alle treintypen en technische gegevens. Ik hoefde Byron niet veel uit te leggen. Zodra het kan, ga ik hem een keer meenemen op de trein, dan kan hij bij de machinist op de bok zien hoe het werkt.”

De ernstig zieke treinfan Byron werd wat opgevrolijkt door NS-conducteur Xandor Bakker. Ⓒ foto NS/Brenda Mieras

Byron was er volgens Bakker dolblij mee. „Ja, het was emotioneel, voor zijn ouders en mij. Ik heb hem beloofd dat hij binnenkort naast de treinrit ook met mij naar het Spoorwegmuseum in Utrecht mag gaan. Maar eerst moet hij opknappen en weer sterker worden. Daar doet hij zijn uiterste best voor.”

Moeder Carina kreeg van Bakker een bos bloemen om ook haar op te peppen. „Ik had een brok in mijn keel, maar we hebben ook gelachen. Het is prachtig hoe je met een klein gebaar een beetje geluk kan brengen in een zeer moeilijke tijd. Alsof corona al niet genoeg ellende brengt. Gezondheid blijft toch het belangrijkste in het leven.”