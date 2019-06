Tekening eerste strip Kuifje levert miljoen op

Ⓒ AFP/Heritage Auctions /Herge-Moulinsart 2019

WASHINGTON - Een tekening die was gebruikt voor de voorkant van het eerste stripboek van Kuifje is bij een veiling verkocht voor 1,12 miljoen dollar (987.000 euro), meldt veilinghuis The Heritage Auctions. Op de tekening van Hergé zie je Kuifje die een propeller maakt uit een boomstam. De propeller van zijn eigen vliegtuig is namelijk kapot gegaan bij een landing in de toenmalige Sovjet-Unie. De eerste strip heet Kuifje bij de Sovjets.