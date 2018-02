2 jaar cel en tbs geëist voor gijzeling Arnhem

De verdachte stapte op 3 mei vorig jaar ’s middags een wijkcentrum in de buurt Klarendal in Arnhem binnen. Hij zei dat hij een vuurwapen, een bomvest en messen bij zich had.

Na drie uur gaf hij zich in zijn onderbroek over. Hij was een bekende van de politie. De bom en wapens van de man bleken achteraf nep.