Politievakbonden gaan waarnemers Amsterdam waarnemen

„Wij hebben besloten om actie te gaan voeren. Door eigen waarnemers te gaan sturen die de waarnemers gaan waarnemen en die hiervan rapportages opstellen. De politie weet niet wie de burgerwaarnemers zijn die mogelijk allemaal verschrikkelijke verhalen gaan vertellen. Daar willen we wat tegenover gaan zetten”, vertelt NPB-vakbondsman Jan Struijs. „Straks staat er een bekende drugsdealer waar te nemen. Dan weet ik wel wat de rapportage wordt. Na een paar acties zal er een rapport worden opgesteld. De media en de gemeenteraad zullen dan worden ingelicht.”

Instagram Halsema

De politiebonden zijn pislink dat Halsema begin deze maand via haar Instagram burgers opriep zich te melden als waarnemer bij wapencontroles, die deze maand worden uitgerold. Zij moeten controleren of agenten zich schuldig maken aan etnisch profileren. Maar agenten vrezen dat de observanten agenten in de nek gaan hijgen.

Bonden dreigden met acties als het plan niet van tafel ging. Maar Halsema houdt voet bij stuk. De waarnemers zijn een politiek compromis om de proef met wapencontroles mogelijk te maken.

Messentrekers

Struijs: „Agenten waren bereid tot acties, maar als ze de controles niet zouden uitvoeren en er werd daarna iemand doodgestoken, dan zouden de agenten daar mogelijk op aan worden gekeken. Dat is echt een dilemma”, legt hij uit.

„Een kind kan begrijpen dat de Halsema-’waarnemers’ vooringenomen activisten zijn die in elke agent een racist willen zien. Dus terecht dat de politie daar een eigen toezicht op wil en zich niet laat koeioneren”, zegt JA21-fractievoorzitter Annabel Nanninga. „De proef is ondertussen zwaar gehavend, D66 en GL denken nu misschien gewonnen te hebben maar de echte winnaar is de messentrekker. Tegen een gruwelijke prijs.”