Twee tieners overleden tijdens het skiën in Oostenrijk: ’Er ligt te weinig sneeuw’

Kopieer naar clipboard

Steinplatte. Ⓒ ANP / Mauritius Images GmbH

Steinplatte - Twee zeventienjarige skiërs uit Duitsland zijn bij het skiën in Oostenrijk om het leven gekomen. Het tweetal was woensdag over de rand van de piste gegaan in het skigebied Steinplatte in het Tiroolse district Kitzbühel, zo meldt de politie.