Britse zussen doodgeschoten op Westelijke Jordaanoever: klopjacht op daders

Het geweld komt op een moment waarop de spanningen tussen Israël en de Palestijnen zijn opgelopen na meerdere Israëlische invallen in de al-Aqsa-moskee in de Oude Stad op de Tempelberg, deze week in Jeruzalem. De aanval op de vrouwen werd volgens het Israëlische leger uitgevoerd toen zij in een auto zaten bij een Joodse nederzetting. De Jordaanoever wordt militair gecontroleerd door Israël en valt deels onder Palestijns beheer.

Ⓒ AFP

Het leger zegt te zoeken naar de daders, die als terroristen worden beschouwd. Premier Benjamin Netanyahu is volgens Israëlische media op de hoogte gesteld van het incident ten noorden van Jeruzalem. Onlangs werd in de regio een Amerikaan doodgeschoten.

Als reactie op de Israëlische operaties in de al-Aqsa-moskee werden vanuit de Palestijnse Gazastrook en Libanon raketten afgevuurd, wat weer tot Israëlische vergeldingsacties leidde. Het IDF is deze week in de „opperste staat van paraatheid” gebracht. Moslims vieren de ramadan, terwijl Joden deze week het Pesach-feest vieren. In het land waren de afgelopen weken ook nog eens grote protesten tegen voorgestelde plannen van Netanyahu om het Hooggerechtshof te hervormen.