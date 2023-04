Twee Israëlische vrouwen gedood bij aanslag op Westelijke Jordaanoever

De aanval werd volgens het Israëlische leger uitgevoerd op een auto bij een Israëlische nederzetting. Die auto crashte door het vuurwapengeweld, schrijven media in het land. Die melden ook dat de slachtoffers familie van elkaar zijn. De overledenen zouden zussen zijn en de gewonde vrouw hun moeder.

Het leger zegt te zoeken naar de „terroristen” die achter het schietincident zitten. Waarom de vrouwen werden aangevallen, is niet duidelijk. Premier Benjamin Netanyahu is volgens Israëlische media op de hoogte gesteld van de situatie in het noorden van de Westelijke Jordaanoever.

Het schietincident valt samen met de toegenomen onrust in en rond Israël. Met name in Jeruzalem liepen de spanningen hoog op, door schermutselingen op de Tempelberg en in de Al-Aqsamoskee. Daarop werden vanuit de Gazastrook en Libanon raketten afgevuurd op Israël. Ook werd over en weer geschoten. Het Israëlische leger is deze week in de „opperste staat van paraatheid” gebracht.