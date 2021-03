Grapperhaus wil praten met familie en collega neergestoken agent

DEN HAAG - Justitieminister Ferd Grapperhaus gaat contact zoeken met de familie en de collega van de agent die woensdagavond in Groningen is neergestoken. Wat er is gebeurd is „vreselijk”, zegt Grapperhaus. De agent werd meerdere keren in zijn hoofd en hals gestoken en ligt met levensgevaarlijke verwondingen in het ziekenhuis.