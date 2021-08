Kroongetuige Tony de G. verklaarde ook over vader en goede vriend

Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 9.30 uur).

,,Het ging mij alleen om de veiligheid. Voor die van mijn familie en van mij.” Dat zei de kroongetuige in het mega-liquidatieproces Eris dinsdag tijdens zijn eerste openbare verhoor in de gerechtsbunker in Amsterdam Osdorp. ,,Ik denk eigenlijk nog steeds dat ik geen recht heb op strafkorting. Ik heb wel iemands leven genomen. Ik heb er zelf nooit om gevraagd.”

In de zaak Eris staan negentien verdachten terecht voor vijf liquidaties in de eerste helft van 2017, en elf moordopdrachten. Hoofdverdachte is Delano R., de toenmalig president van motorclub Caloh Wagoh dat volgens het OM een moordcommando was van onder anderen Ridouan Taghi.

Tony de G. was zelf betrokken bij de moord op Jair Wessels op 7 juli 2017 in Breukelen. Het was de bedoeling dat hij ook mee zou doen bij de moord op Zeki Yumusak uit Barendrecht op 27 juli 2017 in Rotterdam. ,,Ik probeerde dat te rekken om er niet bij betrokken te raken.”

Tony de G. was zelf jarenlang niet bepaald een heilige. Hij was betrokken bij drugs- en wapenhandel en oplichting. ,,Incassoactiviteiten”, noemde hij dat. ,,De criminaliteit was een makkelijke manier om geld te verdienen.”

Maar een huurmoord ging hem te ver, zei hij tegen de rechtbank. ,,Het was niet mijn conflict.” Tegelijkertijd was hij banger voor een aantal leden van motorclub Caloh Wagoh dan voor de politie. ,,De politie vermoordt je niet.”

,,Ik stond al heel lang onder druk. Mijn veiligheid was al heel lang een ding.” Twee keer eerder prijkte zijn naam op een dodenlijst: in 2008 en in 2014/2015. Dacht hij er nooit eerder aan om met justitie in zee te gaan, vroeg de rechtbank? ,,Zonder hulp had dat nooit gekund”, zei Tony de G.

Naar Spanje

Die hulp kwam nadat hij de benen nam naar Spanje om aan de moord op Yumusak te ontkomen en daar in oktober 2017 werd aangehouden door de politie. Tijdens de verhoren werd door de politie al direct gehint op een andere rol. Twee rechercheurs van het Team Bijzondere Getuigen vroegen hem of hij had nagedacht over de vraag ,,wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen.” De rest is geschiedenis.

Tony de G. legde 25 verklaringen af die in de kluis moesten blijven liggen tot de deal met het OM rond was. Dat gebeurde eind 2018. Hij besloot volledig open kaart te spelen en niemand te ontzien, zei Tony de G. Dus legde hij ook belastende verklaringen af over zijn vader, en zijn levenslange vriend Howard K. En over Greg R. die hij ,,een aardige man” noemde. ,,Vind ik nog. Ja, dat was moeilijk.”

Alleen tegenover Delano ‘Keylow’ R., de toenmalig president van Calog Wagoh, voelde hij geen enkele loyaliteit. ,,Die kwam beloften niet na, dus dat was makkelijk”, zei de man die zelf jarenlang oplichting als verdienmodel had.