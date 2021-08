LIVE Kroongetuige Tony de G. verklaarde ook over vader en goede vriend

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 9.30 uur).

De G. zegt spijt te hebben van zijn daden. „Je ziet dat hele families uit elkaar gescheurd worden. Ik wil dat leven achter me laten. Of dat de juiste beslissing is moet de toekomst uitwijzen.” De G. zit al vanaf zijn jeugd in de criminaliteit, onder meer voor wat eufemistisch 'incassoactiviteiten' wordt genoemd. De G. heeft in het voortraject 25 verklaringen afgelegd, waarop justitie de zeer omvangrijke zaak heeft kunnen bouwen.

Het onderzoek naar de liquidaties kreeg vleugels na de moord op Jaïr Wessels op 7 juli 2017 in Breukelen. De schijnwerper werd gericht op twee leden van Calog Wagoh, die de benen namen naar Spanje. Tony de G. werd daar in het najaar van 2017 aangehouden. Hij liep over naar de kant van justitie en werd kroongetuige.

Vader

De G. schetste dat hij na zijn arrestatie na overleg met zijn advocaat is gaan bekennen, omdat er veel bewijs tegen hem lag. Aanvankelijk wilde hij alleen over zijn eigen aandeel verklaren, later is hij ook over anderen gaan praten.

Daartoe behoorden ook zijn eigen vader en een man met wie hij zijn leven lang al bevriend is, tevens medeverdachte in de omvangrijke zaak. De G. gaf aan dat hij het daarmee nog steeds moeilijk heeft. Alleen ten aanzien van de hoofdverdachte in het proces, Delano 'Keylow' R., voelt hij zich niet bezwaard. Volgens De G. heeft R. tegen hem gelogen en kwam hij zijn beloften niet na. R. was de oprichter van Caloh Wagoh. Wat De G. over hem heeft verklaard, moet niet worden beschouwd als zijn persoonlijke wraak op hem, zo gaf hij aan.

De G. heeft de afspraken met justitie gebruikt als manier om uit de criminaliteit te kunnen stappen, zei hij. Hij was zijn leven lang bezig geweest met misdaad, maar betrokkenheid bij huurmoorden vond hij te ver gaan. Daarnaast had hij nog een belang: hij stond op een dodenlijst en moest zichzelf in veiligheid zien te brengen. Verklaringen van anderen dat hij al eerder bij moorden was betrokken verwees De G. naar het rijk der fabelen.

Het Openbaar Ministerie heeft De G. een gehalveerde strafeis toegezegd: 12 in plaats van 24 jaar. In verband met een recente wetswijziging wil het OM op een eis van tien jaar gaan zitten. De G. bezwoer de rechtbank dat hem geen enkele andere toezegging is gedaan, zoals een financiële beloning.

Naast de verklaringen van De G. beschikt het OM voor het bewijs over een grote hoeveelheid communicatie tussen de verdachten onderling. Daarin wordt volop over de moordpraktijken gesproken.

PGP-berichten

De PGP-berichten vormen een belangrijk bestanddeel van de bewijsvoering van het OM. De andere pijler waarop deze berust zijn de verklaringen van kroongetuige Tony de G. Hoofdverdachte Greg R. noemde de kroongetuige maandag al een fantast. „Ik ben onschuldig, heb niets met liquidaties te maken. Ik heb me lang afgevraagd waarom de kroongetuige dit soort dingen over mij zegt. Mijn verklaring is dat zijn verbeelding met hem aan de haal is gegaan”, aldus de man die als een soort ’godfather van de onderwereld’ wordt omschreven.

Vooralsnog zijn tot en met februari volgend jaar zittingsdagen gereserveerd in de rechtbank. In de huidige planning zal het OM in januari met de strafeisen komen. In februari houden de advocaten van de verdachten hun pleidooien. De uitspraak wordt begin juli verwacht.