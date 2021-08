LIVE Verhoor Tony de G. begonnen: zo werd hij kroongetuige

LIVE – Verslaggever Saskia Belleman is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via haar tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 9.30 uur).

Het proces, met de naam Eris, draait om een reeks criminele afrekeningen, naast plannen, pogingen en voorbereidingen daartoe. In totaal staan 21 verdachten terecht.

Hoofdverdachte is Delano ’Keylow’ R., voorman en oprichter van de inmiddels door de rechter verboden motorclub. Hij zou onder meer moordopdrachten hebben aangenomen van Ridouan Taghi, de hoofdverdachte in een ander groot liquidatieproces, Marengo.

„Een koelbloedige organisatie die in opdracht mensen vermoordt”, zo omschreef de officier van justitie maandag de verdachten in Eris. De werkwijze van de bende noemde het Openbaar Ministerie „onthutsend” en „ontluisterend.” Onder meer een grote hoeveelheid PGP-berichten tussen verdachten onderling - waarin zij zich onbespied waanden - laten volgens justitie zien dat er met groot gemak werd beslist over leven en dood. „De ene moord volgt bijna de andere op”, aldus het OM. De vijf liquidaties werden binnen een tijdsbestek van zeven maanden gepleegd.

De PGP-berichten vormen een belangrijk bestanddeel van de bewijsvoering van het OM. De andere pijler waarop deze berust zijn de verklaringen van kroongetuige Tony de G. Hoofdverdachte Greg R. noemde de kroongetuige maandag al een fantast. „Ik ben onschuldig, heb niets met liquidaties te maken. Ik heb me lang afgevraagd waarom de kroongetuige dit soort dingen over mij zegt. Mijn verklaring is dat zijn verbeelding met hem aan de haal is gegaan”, aldus de man die als een soort ’godfather van de onderwereld’ wordt omschreven.

Vooralsnog zijn tot en met februari volgend jaar zittingsdagen gereserveerd in de rechtbank. In de huidige planning zal het OM in januari met de strafeisen komen. In februari houden de advocaten van de verdachten hun pleidooien. De uitspraak wordt begin juli verwacht.