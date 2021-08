Verdachten van datadiefstal bij GGD voor de rechter

Premium Binnenland

OM: ’Niets leek moordplan te kunnen stoppen, ook niet kans dat onschuldige slachtoffers zouden vallen’

,,Een koelbloedige organisatie die in opdracht van anderen moorden pleegde en met ontluisterend gemak beschikte over leven en dood.” De negentien verdachten die volgens het Openbaar Ministerie deel uitmaakten van deze organisatie staan sinds maandag terecht in de extra beveiligde gerechtsbunker in A...