Kunstacademie Den Haag schorst twee docenten na publicaties over wangedrag

Aanleiding voor het besluit is dat er na een artikel in NRC Handelsblad, over grensoverschrijdend gedrag van oud-student Julian A., die van 2008-2012 aan de KABK studeerde. Daarop volgden talloze berichten van studenten over grensoverschrijdend gedrag waarin de twee docenten werden genoemd.

Het bestuur stelt dat de academie „een plaats moet zijn voor studenten waar ze zich veilig voelen. Voor ons is dat een topprioriteit. Door deze docenten tijdelijk van hun taken te ontheffen ontstaat rust en ruimte om het eerder aangekondigde onafhankelijk externe onderzoek zorgvuldig uit te kunnen voeren.”

Volgens de krant hebben tenminste twintig vrouwen en mannen gezegd slachtoffer te zijn geworden van verkrachting en/of aanranding, stalking, bedreigingen en geweld door A.