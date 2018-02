Commissie buigt zich over experiment drugs

Het is de bedoeling dat in meerdere gemeenten wordt geëxperimenteerd met het telen van wiet voor recreatief gebruik. Dat is in het regeerakkoord afgesproken. De proef moet onder meer duidelijk maken of de criminaliteit afneemt door legale teelt.

Hoogleraar André Knottnerus gaat de onafhankelijke commissie leiden. De commissie bestaat uit deskundigen en wetenschappers met kennis over preventie en (verslavings)zorg, voedsel en waren, justitie, lokaal bestuur en internationaal recht.