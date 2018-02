Drie Nederlanders extra in EU-parlement nabij

Ⓒ DE TELEGRAAF

BRUSSEL - Nederland stevent af op drie extra zetels in het Europees Parlement na de Europese verkiezingen in 2019. Op een informele top in Brussel bleek er brede steun onder de EU-leiders voor het voorstel om het EU-parlement te laten krimpen van de huidige 751 tot 705 leden. Nederland krijgt dan in 2019 29 in plaats van de huidige 26 zetels.