Denen gooiden ouderenzorg radicaal om: ’Iedereen wint hierbij’

De ouderenzorg in ons land zit in zwaar weer. Wachtlijsten lopen steeds verder op, personeelstekorten rijzen de pan uit en de zorg dreigt onbetaalbaar te worden. Wat kunnen we leren van Denemarken dat kampt met dezelfde vergrijzing maar waar het nog wel allemaal uit kan?

De 84-jarige vrijwilliger Evan Gregersen (l.) heeft in het activiteitencentrum gekookt. Ⓒ De Telegraaf