Zoon (27) krijgt tbs met dwangverpleging voor gruwelmoord op ouders

De man maakte in de nacht van 20 op 21 oktober 2019 een einde aan het leven van zijn beide ouders. Daarna bewerkte hij de lichamen met een zaag. Tegen zes uur in de ochtend liep hij bebloed het ziekenhuis van Doetinchem binnen waar hij een verpleger mishandelde. Agenten troffen daarop bij de man thuis de lichamen aan van de twee slachtoffers.

Omdat de man in een psychotische waan handelde, vindt de rechtbank in Zutphen dat er sprake is van doodslag en niet van moord. De zoon had een hallucinatie dat zijn ouders gemarteld werden en dat hij ze verder lijden wilde besparen, zo zei hij zelf. Volgens deskundigen was hij tijdens het plegen van het feit volledig ontoerekeningsvatbaar. De rechtbank nam dat advies over.

De verdachte had al jaren psychische problemen en dacht dat geen therapie hem meer op de been kon houden. Het Openbaar Ministerie had ook tegen de man tbs met dwangverpleging geëist.