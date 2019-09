Een miserabel kinderleven

Ali’s moeder stierf vijf uur na zijn geboorte. Nu zorgt zijn tante voor hem. Ⓒ Foto Unicef

SANA’A - Stel, je wordt geboren in Jemen. Dat op zich is al een klein wonder: elke twee uur sterven er in het geruïneerde land één moeder en zes baby’s als gevolg van complicaties tijdens de zwangerschap of geboorte.