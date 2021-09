Haarlemse zeiler al weken vermist op Atlantische Oceaan

Dat wordt bevestigd door de Nederlandse kustwacht.

Eggermont zou op 8 augustus vertrokken zijn vanaf IJsland. Hij vertelde zijn familie dat hij van plan was om de oversteek te maken naar Groenland, vele kilometers ten westen van IJsland. Daar zou hij dan rond 22 augustus aankomen en weer contact opnemen met zijn familie.

Toen dit nooit gebeurde, schakelden familieleden van Eggermont na een week de Nederlandse kustwacht in. Die nam contact op met IJslandse en Deense collega's. Vanuit Denemarken en IJsland is toen met schepen, vliegtuigen en helikopters naar de houten zeilboot gezocht, maar zonder iets te vinden. Twee weken terug zette de IJslandse kustwacht een oproep op Facebook met een foto van de boot van Eggermont, de Laurel.

Moeilijke zoektocht

Probleem bij de zoektocht was dat de Haarlemmer geen gps-tracker mee had. In plaats daarvan had hij wel een een zogenoemde personal locator beacon - een klein elektronisch apparaatje met een persoonlijke elektronische zender. Met één druk op de knop kunnen daarmee reddingswerkers gewaarschuwd worden als er een levensbedreigende situatie is door Volgens de Nederlandse kustwacht had Eggermont een vergunning voor de personal location beacon, maar werd het apparaatje nooit geactiveerd. Daarom zond hij geen posities uit. Het is dus onbekend of de beacon aan boord was van het zeiljacht.

Eggermont was een ervaren zeiler en zou de laatste jaren vaker lange afstanden hebben gezeild. Onder andere over de Noorse Zee.

Sinds zaterdag 11 september wordt vanuit IJsland en Denemarken niet meer actief naar Eugène Eggermont gezocht. Op het moment dat de kustwachten besluiten de zoekactie te staken wordt het proces overgedragen aan de politie. Die zal vanaf nu het onderzoek doen. De politie heeft op dit moment geen aanvullende informatie.