Flyeractie op zoek naar loterijwinnaar levert nog niemand op

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

BLEISWIJK - Ondanks een flyeractie in Bleiswijk, ingezet als extraatje in de zoektocht naar de winnaar van een prijs van 12,8 miljoen euro bij de Staatsloterij, heeft zaterdag nog niemand zich gemeld bij de loterij. Een woordvoerder meldt dat zaterdagavond. Het winnende lot (met nummer FV 74622) waarop in maart de prijs van 12,8 miljoen euro viel werd verkocht bij Primera Sandra in het winkelgebied in Bleiswijk.