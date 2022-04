Winnaar 12,8 miljoen nog niet gemeld, Staatsloterij voert zoektocht op met flyeractie in Bleiswijk

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

BLEISWIJK - Er heeft zich zaterdag nog niemand gemeld bij de Staatsloterij met het winnende lot waarop onlangs een prijs van 12,8 miljoen euro is gevallen. Om de zoektocht naar de winnaar op te voeren, wordt er zaterdag geflyerd rondom Primera Sandra in het winkelgebied in Bleiswijk, waar het winnende lot met nummer FV 74622 is verkocht.