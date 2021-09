Formatie komt tot kookpunt, Remkes heeft ’geen zin in flauwekul’

Remkes is met dat plan gekomen nadat pogingen om een meerderheids- of een minderheidskabinet te smeden allemaal mislukt zijn. Daarom heeft hij VVD, D66, CDA, PvdA, GL, CU, SGP, Volt en de Fractie Den Haan uitgenodigd om mee te praten.

Die partijen moeten hun verantwoordelijkheid maar nemen, vindt de informateur, die dinsdag door D66 er nog van werd beticht tijdens de formatiegesprekken maandag een borrel te veel op te hebben gehad. „Ik heb geen zin in flauwekul”, moppert de VVD’er woensdagochtend bij binnenkomst. Remkes lijkt in een extraparlementair kabinet nog een laatste reddingsboei te zien.

Obstakels

VVD-leider Mark Rutte wil weinig kwijt bij binnenkomst over de intentie van de gesprekken: „Dat gaan we hopelijk later vandaag duidelijk maken.” D66-leider Sigrid Kaag loopt bij de chaotische binnenkomst bijna tegen een paaltje aan: „O, ik dacht dat ik obstakels had weggenomen.”

GL-leider Jesse Klaver weet ook niet ’wat precies de bedoeling is’ van het gesprek: „Zodra ik weet wat de bedoeling is van de informateur of de onderhandelende partijen, kan ik er mijn mening over geven.” Liane den Haan ziet een extraparlementaire variant wel zitten, en pleit voor meer aandacht voor ouderen.

SGP-leider Kees van der Staaij hoopt dat partijen zoals de PvdA, die liever een meerderheidskabinet zien, het gevoel van ’ik had liever achter zich kunnen laten’: „Mijn moeder zei altijd: liever-koekjes worden niet gebakken.” Hij vindt een ’minderheidskabinet met extraparlementair randje’ een prima optie.

Lang gesprek

Ingewijden verwachten een lang gesprek, mogelijk tot diep in de avond, en sluiten niet uit dat er in de loop van de dag partijen zullen afvallen en vertrekken.