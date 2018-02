Automobilist gepakt met 770.000 euro in tank

Ⓒ Hauptzollamt Osnabrück

OSNABRÜCK - De Duitse politie heeft op de snelweg bij Gildehaus, net over de grens bij Oldenzaal, een automobilist aangehouden die vanuit Nederland onderweg was met 770.000 euro ’op zak’. Dat bedrag zat professioneel verstopt in de brandstoftank. Hij is vrijdag in Osnabrück voorgeleid op verdenking van witwassen van geld. Zijn nationaliteit is niet bekendgemaakt.