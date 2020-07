Topdrukte bij Brabantse teststraten corona: ’Helemaal volgeboekt’

Kees Aanraad uit Rucphen is verkouden en heeft last van zijn keel. Ⓒ De Telegraaf

Breda - Topdrukte in de Brabantse coronateststraten vrijdag. De GGD West-Brabant constateert dat er een enorme behoefte is om getest te worden. Naast het Rat Verlegh Stadion in Breda wordt zelfs de drukste dag verwacht sinds 1 juni.