Eric Corton blijft achter Rode Kruis staan

„Ja natuurlijk schrik je daarvan”, vertelt Daphne Bunskoek die de afgelopen 8 jaar ambassadeur was voor Plan Nederland. De internationale tak, Plan International maakte woensdag bekend dat er medewerkers zijn ontslagen vanwege seksueel misbruik van kinderen. „Bij NGO’s is het extra schrijnend omdat er gewerkt wordt met mensen die een kwetsbare positie hebben in de samenleving”, aldus de presentatrice.

Toch blijft ze achter Plan Nederland staan. „Er komen nu veel zaken bij andere NGO’s naar boven”, erkent ze. „Maar ik zou niet zeggen dat dit soort organisaties rot zijn. Omdat ik ook heb gezien hoe ongelofelijk veel goeds er gebeurd.”

Eric Corton: loeihard optreden

„Als dit nieuws naar buiten komt, vind ik dat heel spijtig”, vertelt Eric Corton, ambassadeur voor het Rode Kruis in Nederland. Vorige week wordt bekend dat de afgelopen 15 jaar drie medewerkers zijn ontslagen vanwege prostitutiebezoek en het maken van naaktfoto’s.

„Als medewerkers zich niet aan de regels houden, moeten ze als de sodemieter uit de organisatie worden gezet, zegt Corton. En dat moet tot op de bodem worden uitgezocht. In iedere beroepsgroep komt dit voor. Alleen hoop je dat bij humanitair hulporganisaties mensen een hoger moraal hebben.” Teleurgesteld in het Rode Kruis? „Nee. Het gaat om een paar mensen. Daar moet loeihard tegen worden opgetreden.”

’Ook veel goeds’

Toch kwam het nieuws pas naar buiten ná de verhalen over de seksfeesten van Oxfam-medewerkers. Is de hulporganisatie wel transparant genoeg geweest? „Dat is de vraag die je kunt stellen. Een terechte vraag waar ik niet het antwoord op heb.”

De internationale tak, de ICRC doet inmiddels onderzoek na klachten van oud-medewerkers over seksueel wangedrag. Snapt hij dat donateurs teleurgesteld afhaken? Corton: „ik kan dat snappen, maar als je langer nadenkt en afzet wat voor goeds er wordt gedaan, dan vind ik dat je daar twee keer over na moet denken.”

Dolf vs. Matthijs

Eerder sprak cabaretier Dolf Jansen, ambassadeur voor Oxfam Novib, zijn steun uit voor de in opspraak geraakt hulporganisatie. Collega’s van de Britse zusterorganisatie organiseerden seksfeesten in Haïti na de verwoestende aardbeving in 2010. Jansen vindt de misstanden afschuwelijk, maar benadrukt dat de Nederlandse tak niets met de misstanden te maken heeft, vertelt hij woensdag in De Wereld Draait Door.

Daar kreeg hij het vuur aan de schenen gelegd. Presentator Van Nieuwkerk wilde weten of Jansen Oxfam Novib vanwege het misbruik op Haiti zou laten vallen. „Het was een stevig gesprek, maar dat kan ik wel aan”, schrijft Jansen op zijn website. „Ik hoop en denk dat ik duidelijk heb gemaakt hoe vreselijk ik de aanleiding van het gesprek en alle ophef vind.”