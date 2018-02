VRT vliegt uit de bocht met ’kussende bloemenhoeren’

Zoenen voor Tom Dumoulin van de ’bloemenmeisjes’ tijdens de Giro van vorig jaar. Ⓒ VRT Nieuws / Facebook & AFP

Een Facebook-post van VRT Nieuws doet op internet heel wat stof opwaaien. In de post werd gesproken over de jarenlange traditie van „kussende bloemenhoeren”, verwijzend naar de podiummissen bij het wielrennen, in België bloemenmeisjes genoemd. VRT Nieuws heeft in een reactie laten weten dat het om een “misplaatste grap” ging en haar excuses aangeboden.