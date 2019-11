Honden bijten Oostenrijkse soldaat dood

De honden renden donderdagmorgen los over het terrein van de kazerne, die gevestigd is bij Wiener Neustadt. De soldaat werd niet lang daarna zwaargewond aangetroffen in de hondenkennel. De man verzorgde de dieren sinds twee jaar.

Volgens Dietmar Rust, een woordvoerder van het Oostenrijkse leger, had één van de honden het trainingsprogramma afgerond. De tweede hond, een puppy van zes maanden, moest nog getraind worden. De twee honden zijn inmiddels in quarantaine geplaatst.

Er is een onderzoek gestart naar de oorzaak van het incident. Het Oostenrijkse leger heeft 170 diensthonden.