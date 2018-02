Kuzu: ’Nederland huichelachtig’

Hij richt zich in een recent tv-optreden specifiek tot de Turkse Nederlanders. „Ik wil expliciet een oproep doen aan de staatsburgers (van Turkije) in Nederland: we moeten de kandidaten met een Turkse achtergrond binnen partijen als VVD en D66 vragen: ’Wat vinden jullie van deze kwestie (de Armeense genocide, red.)?’”, zegt Kuzu. „De (Turkse) staatsburgers zijn sowieso van mening dat het erkennen van zoiets onacceptabel is voor ons. Dus nu moeten de kandidaten voor de gemeenteraad, vooral bij D66, zichzelf hierover bevragen. Dit kan niet, dit is onacceptabel, de tijd van verstoppen is voorbij! Ze moeten nu heel duidelijk laten zien wat ze verdedigen en aan wiens kant ze staan.”

Kuzu bekritiseerde verder gebeurtenissen uit de geschiedenis van Nederland, zoals „slavenhandel en uitbuiting”. Hij noemt politieke partijen die dat negeren, maar wel de Armeense genocide erkennen „hypocriet”. Hij omschrijft „het feit dat Nederland de Armeense genocide per se wil erkennen, terwijl het land wandaden in de eigen geschiedenis weigert onder ogen te zien en te erkennen” als „huichelachtig.”