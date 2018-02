Ritalin-gebruik van stekende tbs’er onderzocht

T. heeft bekend dat hij op 3 februari 2017 de 25-jarige Arnd Otten neerstak. De verdachte kende hem niet goed, omdat hij er nog maar net werkte. Er was geen reden voor zijn daad en hij had dit ook niet gewild. Niemand zag het aankomen. „Ik begrijp het ook niet”, zei T., die in de rechtszaal handboeien om had. T. had Otten om een schaar gevraagd om een draadje van zijn trui af te knippen. Vlak daarop stak hij meerdere malen in borst en rug van Otten. Het slachtoffer overleed twee dagen later.

De verdachte ging op dat moment al op onbegeleid verlof en zou bijna naar de afdeling resocialisatie gaan.

Het is niet duidelijk hoeveel Ritalin T. had geslikt en gesnoven voorafgaand aan de steekpartij. Volgens hem zelf was het zeker 120 milligram. Deskundigen kunnen dat niet achterhalen en weten ook niet precies wat voor effect het kan hebben in combinatie met zijn antipsychotica-pillen. T.’s advocaat Jan-Hein Kuijpers vond dat er alles aan moet worden gedaan om te achterhalen of Ritalin de boosdoener was.

Duidelijk is volgens de psychiaters wel dat T. een paranoïde, narcistische stoornis heeft. Hij kan onverwacht uitbarsten, meestal als hij zich gekrenkt voelt. En dat kon al gebeuren als iemand zijn voornaam afkortte tot Mich.

De verdachte, geboren in Groningen, ging na een gewelddadige jeugd al snel zelf het foute pad op met drugshandel en berovingen. In 1998 kreeg hij cel en tbs nadat hij een gevangenismedewerker had aangevallen. Sindsdien waren er achttien geweldsincidenten tegen medewerkers of medegedetineerden. „T. gebruikte toen ook geen Ritalin. Het was een patroon van geweld door zijn stoornissen”, aldus een psychiater van het Pieter Baan Centrum. Zijn tbs werd steeds verlengd.

Het proces gaat over drie maanden verder.