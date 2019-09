Wilders: ’Ik ben nog lang niet met ze klaar’

Advocaat Geert-Jan Knoops en PVV-leider Geert Wilders in de rechtbank van Schiphol voor het pleidooi van de verdediging in het minder-Marokkanen-proces tegen Wilders. Ⓒ ANP

Rond het proces tegen de ’minder Marokkanen’-uitspraak van Geert Wilders stond deze week alles op zijn kop. Explosieve mails tonen aan dat ambtenaren van het ministerie van Justitie zich inhoudelijk bemoeiden met de vervolging van de PVV-voorman. De coalitie hield met Denk een debat over de kwestie tegen, tot na de uitspraak in oktober. In een exclusief interview met De Telegraaf voorspelt Wilders zwaar weer voor het kabinet.