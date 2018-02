Vliegveld Berlijn kost nog 770 miljoen meer

Ⓒ EPA

BERLIJN - Het nieuwe vliegveld van Berlijn gaat naar het zich nu laat aanzien bijna 7,3 miljard euro kosten. Berlin Brandenburg Airport (BER in de IATA-afkorting) wordt nog eens 770 miljoen duurder dan geraamd, liet een woordvoerder vrijdag weten. De stijging was te verwachten omdat de opening, oorspronkelijk voorzien in 2011, in december al met twee jaar was uitgesteld tot 2020.