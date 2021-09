Geen grote drukte in spits na versoepeling coronamaatregelen

„Een groot deel van het woon-werkverkeer blijkt nog altijd de spits te mijden”, constateert de organisatie. Op het hoogtepunt van de spits stond er maandagochtend 210 kilometer file. „Dat is ruim 40 procent minder file in vergelijking met de maandagochtendspitsen in 2019.”

De drukste spitsen met het meeste woon-werkverkeer zijn op de dinsdagen en donderdagen. „De vraag is of ook dan het aantal files fors minder is dan voor de coronatijd”, aldus de ANWB.