Nederlandse vrouwen vallen massaal op rijke sjeik

AMSTERDAM - Bruid worden van een rijke sjeik? Blijkbaar zijn er legio Nederlandse vrouwen die dat willen. Ook al kennen ze de man in kwestie in het geheel niet. 250 trouwlustige vrouwen hebben zich geregistreerd via Searchforvenus na een oproep van een mysterieuze vrijgezel uit het Midden-Oosten. Híj is op zoek naar échte liefde en daarom vindt er zaterdag een auditie plaats in een Amsterdams hotel om zijn droomvrouw te vinden, maar of je dat middels een casting in onze hoofdstad vindt?