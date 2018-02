Medewerker NL’se Oxfam Novib mogelijk schuldig aan seksueel wangedrag

Het gaat om een melding die hooguit een paar maanden oud is, zegt een woordvoerder. Hij kan niet zeggen om wat voor ‘grensoverschrijdend’ gedrag het gaat. In de afgelopen tien jaar zijn er zeven meldingen gemaakt van wangedrag. Een persoon is ontslagen.

De Britse zusterorganisatie Oxfam raakte begin deze maand in opspraak nadat medewerkers sexfeesten organiseerden in Haïti. Het land lag in puin na een zware aardbeving in 2010. Na deze onthulling duiken er steeds meer zaken op van seksueel wangedrag door hulpverleners.

Deze week maakt Plan Nederland bekend dat er bij de internationale tak een medewerker was ontslagen vanwege seksueel misbruik van een kind. Vijf andere betrokkenen werden ook de laan uitgestuurd. Eerder maakte het Rode Kruis bekend dat samenwerking met medewerkers was beëindigd vanwege prostitutiebezoek en het maken van naaktfoto’s.

Ook bij Cordaid zijn vijf meldingen binnengekomen van seksueel ongewenst gedrag. Bij twee incidenten loopt het onderzoek nog. Het is een topje van de ijsberg, zegt minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) tegen het Algemeen Dagblad. Ze vindt het misbruik ‘verschrikkelijk en ‘afgrijselijk’.