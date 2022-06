Aruba, Bonaire en Curaçao bereiden zich voor op tropische storm

Omdat er een voorwaarschuwing voor een tropische storm en ruige zee is afgegeven, heeft zowel de regering op Curaçao als op Aruba maandagavond een persconferentie ingelast. Op Bonaire heeft de regering een speciale waarschuwing afgegeven.

De bewoners van Curaçao, Aruba en Bonaire is gevraagd zich voor te bereiden op zware regenval, hevige wind en een ruige zee. Dat betekent concreet: voldoende voedsel en drinkwater in huis, net als kaarsen of een zaklamp. Verder wordt mensen gevraagd ervoor te zorgen dat hun huis en tuin in orde zijn, zodat er geen losse spullen kunnen rondwaaien die daardoor schade aanrichten.

De ABC-eilanden liggen buiten de orkaangordel in het Caribisch gebied. In het verleden zijn de eilanden wel door zware tropische stormen geraakt, maar nooit door hevige orkanen zoals de Bovenwindse eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. De laatste orkaan die de ABC-eilanden heeft geraakt was in 1877.