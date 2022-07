Aangrijpende beelden: olifantenkalf gered uit drainageput op golfbaan

De moeder was in totale paniek geraakt op een nabij gelegen golfbaan, nadat haar kalf in een drainageput was gevallen en er niet meer uit kon komen. Zij hield reddingswerkers uit de buurt van haar baby en moest daarom verdoofd worden. De hulptroepen haalden het kalf met zwaar materieel uit de put, maar op aangrijpende videobeelden is te zien dat het weer bij brengen van de moeder nog meer voeten in de aarde heeft.

Het dier had het ook door de stress enorm zwaar.

Snel werk van medewerkers die met grote kracht hartmassage toepassen om de moeder weer op de been te krijgen, heeft uiteindelijk resultaat. Moeder en kalf zijn teruggekeerd naar de jungle.

Ⓒ REUTERS

Er leven enkele duizenden olifanten in Thaise reservaten, maar er dwaalt nog wel eens een jong af, soms met dramatische gevolgen. In 2019 vonden elf volwassen olifanten de dood bij een waterval, omdat ze probeerden een jong te bereiken dat in problemen was geraakt.