Noord-Korea vuurt opnieuw raket af

De gezamenlijke stafchefs van het Zuid-Koreaanse leger meldden donderdag dat Noord-Korea een niet nader geïdentificeerd object hebben gelanceerd vanaf de oostkust en dat het object in zee zou zijn neergekomen.

Het Japanse ministerie van Defensie, dat een soortgelijke melding maakte, heeft laten weten dat het projectiel niet in Japanse territoriale wateren terecht is gekomen. Eerder waarschuwde de Japanse kustwacht schepen in de zone dat die uit de buurt moeten blijven van in zee gevallen objecten.

Dit weekend vuurde Noord-Korea vanaf zijn westkust al enkele korteafstandsraketten af. Naderhand bleek het om kruisraketten te gaan. Aanvankelijk werd die lancering gezien als een mogelijke provocatie richting Zuid-Korea en de Verenigde Staten.

Achteraf werd duidelijk dat het waarschijnlijk ging om een test van de Noord-Koreaanse wapensystemen, die onder de regels van de VN-Veiligheidsraad ook gewoon is toegestaan. De Verenigde Staten en Zuid-Korea reageerden dan ook stoïcijns op de eerste raketlancering door Noord-Korea sinds het presidentschap van Joe Biden in de VS.

De Amerikanen lieten weten nog altijd open te staan voor de dialoog met Pyongyang, hetgeen het regime van Kim Jong-un voorlopig weigert.