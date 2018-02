OM in beroep voor uitlevering activist Saïd C.

Saïd C. werd eind juni aangehouden nadat rond hem internationale ophef was ontstaan. Volgens Marokko is hij ook betrokken bij de financiering van de maandenlange protesten in de Rif-regio in het noorden van het Noord-Afrikaanse land.

De rechter in Breda wilde niet meewerken aan uitlevering van de Marokkaanse Nederlander omdat de kans op een oneerlijk proces te groot is.

Het OM is het met die conclusie niet eens en meent dat er voldoende waarborgen mogelijk zijn, aldus een woordvoerster vrijdagavond.