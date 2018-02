IS-slachtoffer: ’Van Aartsen heel naief’

Masoud Aqil. Ⓒ Amaury Miller

Amsterdam - Tijdelijk burgemeester Van Aartsen is rijkelijk naïef door salafisten de hand te reiken. Dat zegt de Syrisch-Koerdische schrijver Masoud Aqil. Hij zat negen maanden gevangen in de kerkers van het kalifaat, overleefde gruwelijke martelingen en vluchtte naar Europa. Daar hielp hij inlichtingendiensten om IS’ers op te sporen die zich verbergen in de stroom vluchtelingen.