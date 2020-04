’VK pas over jaar terug naar normaal’

Hierdoor kan het nog lange tijd duren voordat Engelsen weer in groten getale op het werk mogen verschijnen of kunnen stoppen met de sociale isolatie. Vrijdag steeg het officiële dodental er naar 8958. Toch wordt er ook in het Verenigd Koninkrijk nagedacht over hoe de maatregelen stapsgewijs kunnen worden versoepeld.

Diepe recessie voorkomen

Britse media melden dat de regering overweegt om een deel van de samenleving weer langzaam uit het slop te halen, om te voorkomen dat het land in een diepe economische recessie schiet. In de eerste fase moeten de scholen beginnen met lesgeven en mogen kleine bedrijven die nu verplicht gesloten zijn weer de deuren openen.

De angst is dat een ernstige recessie nog meer mensenlevens kan kosten dan het virus zelf. „We begrijpen volledig dat een inkomensval invloed kan hebben op de gezondheid van mensen”, aldus een overheidsbron aan de Britse krant The Telegraph.

Waterloo Station in Londen is uitgestorven. Ⓒ AFP

De regering hakt waarschijnlijk begin volgende week een knoop door over een mogelijke versoepeling. Grote festivals en andere massa-evenementen kunnen in de plannen in ieder geval voorlopig geen doorgang vinden. Ook worden ouderen en mensen met een slechte gezondheid gevraagd om langer thuis te blijven.

Gezichtsbescherming verplicht

Oostenrijk heeft als eerste land in Europa versoepelende maatregelen aangekondigd. In het land kunnen vanaf 14 april kleine winkels weer open. Wel moeten personeel en bezoekers verplicht gezichtsbescherming dragen. Dat kan een mondkapje zijn, maar ook een stofmasker of sjaal. Daarnaast mogen Oostenrijkers vanaf 1 mei weer naar de kapper en wordt er nagedacht over een mogelijke opening van horeca en hotels.

In Nederland wordt de week voor 28 april een nieuwe beslissing genomen. Volgens premier Rutte „zal er maximaal op onderdelen wat kunnen worden verruimd. Maar altijd met inachtneming van de anderhalve meter, het thuisblijven bij klachten” en soortgelijke richtlijnen. „Dat type maatregelen” zal waarschijnlijk nog een tijd overeind blijven. „Wees voorbereid op alle scenario’s”, aldus de premier.

Professor dr. Alexander Kekulé (61), een vooraanstaand Duits viroloog en microbioloog, die via blogs, podcasts en artikelen dagelijks inhoudelijke bijdragen levert aan de publieksvoorlichting, formuleerde een exit-strategie. Smart distancing is hiervan de kern, zo vertelt hij tegen De Telegraaf. „Bescherm de zwakkeren, blijf afstand houden en laat de 20- tot 50-jarigen weer aan het werk gaan.”