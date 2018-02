Waylons ’Back Together’ was 20 jaar geleden oké, nu niet

Wat als Waylon met het liedje ’Back Together’ op het Eurovisie Songfestival zou staan. Kijk, die stem van Waylon is goud waard (zie onder). Het is een kunstenaar. Maar dit liedje is toch echt wat gedateerd. Had zou twintig jaar geleden mee kunnen doen aan het Songfestival en had toen prima overeind gebleven. Nu niet. Het nummer is niet verrassend. Leuk voor in de auto. Leuk voor op een album. Als er een songfestival zou zijn tussen de staten van de Verenigde Staten van Amerika zou hij met dit nummer direct een grote schare fans kunnen noteren. Maar wij weten: Waylon kan veel meer. En veel beter. Back Together is ’m niet. Dit nummer heeft hij niet gekozen als Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival.

Wel had Waylon nog een paar interessante nieuwtjes. Alle vijf de liedjes die hij de komende week bij De Wereld Draait Door zal laten horen, zijn door hemzelf geschreven. Hij zal in zijn eentje op het podium in Lissabon staan. De Belgische regisseur Hans Pannecoucke zal de regie voor zijn rekening nemen. Dat deed hij ook voor The Common Linnets en Douwe Bob. En de eerste repetitie is achter de rug: „We hebben het podium uitgetekend op de vloer. Het betreffende liedje aangezet en de eerste keer ging het goed”, zei Waylon vanavond in De Wereld Draait Door. Wordt maandag vervolgd.