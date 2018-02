Ambassade VS in Jeruzalem opent al in mei

De ambassade zal voorlopig in een bestaand gebouwencomplex in de wijk Arnona komen, waar momenteel het consulaat is gevestigd, zei de woordvoerder. De Amerikaanse ambassadeur David Friedman zal daar met een ’klein team’ gaan werken.

President Trump erkende begin januari Jeruzalem als de hoofdstad van Israël en kondigde aan de ambassade hier naartoe te verplaatsen. Dat besluit kreeg wereldwijd kritiek en leidde tot onrust in het Heilige Land.

The Wall Street Journal meldde dat het ministerie van Buitenlandse Zaken het complex na de opening wil uitbreiden, zodat er meer personeel kan worden gehuisvest. Uiteindelijk wil het ministerie een ​​nieuwe ambassade bouwen eind 2019. De Amerikaanse casino-eigenaar Sheldon Adelson bood aan dit financieel te ondersteunen. De discussies daarover zijn echter tot nu toe informeel, aldus de zakenkrant.

De opening in mei is eerder dan verwacht. De Amerikaanse vice-president Mike Pence vertelde het Israëlische parlement vorige maand dat de verhuizing pas in 2019 zou plaatsvinden. De Palestijnen reageerden woedend op het nieuws. Die zien het oostelijke deel van de stad als hun hoofdstad.