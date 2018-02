Vader laat zoontje van negen maanden sigaret roken

Muzammil (36) zou de sigaret in de mond van zijn zoontje hebben geduwd, waarna hij aan zijn vrouw vroeg om een foto te maken. De papa vond het een grappig beeld en plaatste het op sociale media. De lokale politie van Bangkalan kwam de foto tegen en liet de man oppakken.

„Het kind had de aangestoken sigaret in zijn mond”, klinkt het. „De dader zette het kind recht en hield ook zijn armpjes omhoog omdat hij bang was dat de baby zich anders aan de as zou verbranden.”

Lokaal gebruik

Volgens lokale media zijn er wettelijk geen straffen gedefinieerd voor het aanzetten van kinderen tot roken, maar Muzammil zou naar verluidt tot zes maanden cel kunnen krijgen wegens schending van de kinderbeschermingwet. Zijn vrouw riskeert geen straf.

Roken is erg gebruikelijk in Indonesië, vooral onder mannen. Naar schatting 63 procent van de mannen rookt er, tegenover amper 5 procent van de vrouwen.