Manager krijgt 40.000 euro omdat baan te saai is

Volgens Desnard moest hij vier jaar lang saaie klusjes doen nadat het bedrijf een belangrijke klant was kwijtgeraakt. Zo moest hij onder meer de tablet van de CEO configureren en handelaren begeleiden bij zijn baas thuis.

Artsen stelden vast dat zijn lichamelijke en geestelijke klachten kwamen door extreme verveling, zo meldt Daily Mail. Desnard zat zes maanden thuis en vertrok daarna bij het bedrijf, iets wat hij de schuld vindt van zijn voormalige werkgever. Ook de rechtbank zag het verband en daarom kreeg de man een schadevergoeding, al was die niet zo hoog als dat hij zelf graag gezien had. Volgens het bedrijf had Desnard hen niet goed ingelicht over zijn ’bore-out’.

Het is in Frankrijk voor het eerst dat iemand op grond van een ’bore-out’ een schadevergoeding ontvangt.