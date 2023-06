Rome in shock: vermoorde tiener gevonden in winkelwagentje

Een voorbijganger vond het lichaam van een doodgestoken meisje in een zwarte tas in een winkelwagentje naast een vuilnisbak. Ⓒ ANP

Rome - Rome is woensdagmiddag opgeschrikt door een macabere vondst. Een voorbijganger vond het lichaam van een doodgestoken meisje in een zwarte tas in een winkelwagentje naast een vuilnisbak. Het meisje zou door meerdere messteken om het leven zijn gekomen. Dat melden Italiaanse media.