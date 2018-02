Gouverneur Florida wil wapenwet aanpassen

De Republikein Scott gaat met parlementsleden van de staat werken aan een wetsontwerp om de minimumleeftijd waarop iemand een pistool of geweer mag aanschaffen te verhogen tot 21 jaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor jongere militairen en politieagenten. Momenteel kunnen achttienjarigen in Florida al een aanvalswapen zoals de AR-15, die de schoolschutter gebruikte, kopen.

Scott wil ook een wetswijziging waardoor het „vrijwel onmogelijk wordt dat iemand met psychische problemen een vuurwapen ter hand kan nemen.” De gouverneur toonde zich op de dag dat het lerarenkorps van Douglas High voor het eerst sinds het drama weer aan de slag ging tevens voorstander van een verbod op de handel in zogenoemde ’bump stocks’.

Opzetstukken

Dat zijn opzetstukken die een semiautomatisch geweer volautomatisch maken. Een man in Las Vegas kon er vorig jaar in korte tijd honderden kogels afvuren op concertbezoekers en een bloedbad aanrichten. President Donald Trump zei eerder deze week dat hij de minister van Justitie heeft opgedragen de bump stock in de ban te doen.

De National Rifle Association (NRA) zal daartegen geen bezwaar maken. De machtige lobbyorganisatie van de Amerikaanse wapenindustrie heeft Scott overigens altijd geprezen als voorvechter van het recht wapens te dragen.