Actievoerders bij rechtbank Amsterdam als steunbetuiging voor opgepakte demonstranten

Een deel van de aanwezigen, zo’n vijftien mensen, heeft camouflagekleding aan of draagt een baret. Ook zijn er symbolen kenmerkend van de demonstraties tegen de coronamaatregelen te zien, zoals een geel hesje en een doorgestreepte QR-code.

De eerste voorgeleide is een 56-jarige man uit Almere. Hij wordt verdacht van openlijke geweldpleging. Actiegroep Nederland in Verzet riep op een uur voor zijn voorgeleiding bij de rechtbank te zijn: „Omdat zij altijd voor ons klaar staan. Nu staan wij klaar voor hun!” Na deze eerste zitting wordt besloten over de verlening van het voorarrest van vier andere mannen in verband met openlijke geweldpleging of mishandeling van een agent.

Er zijn politiemensen buiten aanwezig bij de rechtbank in Amsterdam.

De aanwezigheid van de actiegroep was aangekondigd en maakt deel uit van een driedaags protest op verschillende plekken in het land van Nederland in Verzet.

Diverse plaatsen

Volgens Nederland in Verzet staan er tot en met zondag demonstraties gepland. Zo zijn er woensdag acties in Amsterdam Zuid en in het centrum op de Dam, maar ook in Staphorst, Blerick, Emmen en Wageningen.

Ook doet de actiegroep een oproep aan winkels die nog wel open zijn, deze tijdens de protestdagen te sluiten uit solidariteit met de zaken die gedwongen dicht zijn.

De opkomst op de Dam in Amsterdam is op woensdagmiddag tot nu toe mager, laat Telegraaf-verslaggever Daniel van Dam weten op Twitter. „Vooralsnog weinig animo om op de Dam te gaan ’koffie drinken’.”

Verstoring openbare orde

Amsterdam verbiedt de protesten op voorhand niet. Afgelopen zondag was dat wel het geval op het Museumplein. De gemeente vreest echter nu niet voor verstoring van de openbare orde, in tegenstelling tot zondag.

Toen werd besloten tot een verbod omdat de organisatie volgens de gemeente weigerde mee te werken aan een veilig en ordelijk verloop van de demonstratie. Ook zou ze hebben gedreigd de confrontatie te willen zoeken. Desondanks kwamen er duizenden mensen naar het Museumplein. Toen ze weigerden te vertrekken, kwam de ME in actie. Daarop trok een grote groep naar het Westerpark, waar een manifestatie was van Forum voor Democratie. Later keerden een paar honderd betogers terug naar het Museumplein.