Opnieuw demonstraties tegen coronamaatregelen in hele land

Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Tegenstanders van de coronamaatregelen demonstreren de komende dagen in diverse plaatsen in het land. Zo zijn er woensdag acties in Amsterdam Zuid en in het centrum op de Dam, maar ook in Staphorst, Blerick, Emmen en Wageningen. Volgens Nederland in Verzet staan er tot en met zondag demonstraties gepland.