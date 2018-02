Ex-medewerker Trump legt bekentenis af

De verklaring betekent dat Gates zal meewerken met het onderzoeksteam van speciaal aanklager Robert Mueller, die probeert te achterhalen of de Russen zich hebben bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen. In ruil daarvoor krijgt hij normaal gesproken strafvermindering. De rechter kan Gates, die onder meer bankfraude en witwaspraktijken ten laste was gelegd, nu tussen de 57 en 71 maanden naar de gevangenis sturen.

De schuldbekentenis vergroot de druk op Paul Manafort, die in 2016 vijf maanden Trumps campagneleider was, om hetzelfde te doen. Hij houdt zijn onschuld echter nog vol.