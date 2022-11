Amsterdam verplaatst demonstratie met complotdenker Icke van Dam naar Museumplein

Icke staat bekend als antisemiet en Holocaustontkenner. Toch wil protestbeweging Samen voor Nederland hem een podium geven tijdens een ’vredesprotest’ in Amsterdam. Dit riep veel weerstand op. Dat Icke zou spreken op de Dam, bij het Nationaal Monument, vonden critici extra pijnlijk.

Halsema vindt de komst van Icke ’zeer ongewenst’ en zei eerder dat ’de waardigheid’ van het monument in het geding kwam. Ze vroeg de IND om te onderzoeken of de Brit toegang tot Nederland geweigerd kon worden.

Ondanks al die kritiek, staat de toespraak van Icke zondag nog steeds op het programma. Maar niet langer op de Dam. Dat heeft ook te maken met drie aangekondigde tegendemonstraties. Een namens het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en een georganiseerd door antifascistische activisten (waaronder ook Bij1 en Extinction Rebellion).

Het Openbaar Ministerie zal de toespraak nauwlettend in de gaten houden of er daadwerkelijke strafbare geluiden te horen zijn. Icke is onder andere bekend als verspreider van de ’reptielentheorie’, die volgens wetenschappers doordrenkt is van antisemitische symboliek.

Gotspe

Bij organisator Samen voor Nederland zijn verschillende organisaties aangesloten, waaronder Forum voor Democratie en Viruswaarheid. De partij BVNL van Wybren van Haga trok zich onlangs terug uit het protest, vanwege de komst van Icke.

Ook minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) haalde afgelopen weekend uit naar de komst van de complotdenker. „Het is een gotspe dat die man is uitgenodigd en dat hij daar, bij ons nationale symbool van vrijheid, zijn haat mag spuien”, zei ze.tion-end-marker>